Затримання військових: Гелетей просить росіян перевірити, чи не в полоні їх родичі

Про це він написав у своєму Facebook.

"Я звертаюся до родичів російських військовослужбовців. Негайно дізнайтеся, де насправді перебувають ваші рідні. Заберіть їх з України, де вони змушені гинути за приватні інтереси жмені кремлівських чиновників, яким байдужа доля ваших родичів і вашої країни", - підкреслив міністр.

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"Сьогодні Збройні Сили України захопили в полон багато російських військовослужбовців. Офіційно вони перебувають на навчаннях в різних куточках Російської Федерації. Реально - беруть участь у військовій агресії проти України", - написав Гелетей.

"Їх рідні давно не можуть вийти з ними на зв'язок і не знають нічого про їх місцезнаходження. Терористи засипають тіла загиблих будівельною технікою, не залишаючи навіть написів на хрестах", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня біля селища Дзеркальне в Донецькій області, яке розташоване в 20 км від кордону з Росією,були затримані 10 військовослужбовців контрактної служби зі складу 331 парашутно-десантного полку (Кострома) 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ Збройних Сил Російської Федерації.