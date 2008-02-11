Єврокомісія думає, чи варто влазити в українську газову суперечку

Європейська комісія отримала пропозицію українського прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО направити до України представників Єврокомісії для моніторингу за здійсненням транзиту газу в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛАС-ЕСПУНІ.

“Ми отримали листа українського прем’єра сьогодні зранку і зараз розглядаємо його”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що зазвичай Єврокомісія намагається утримуватися від посередництва у комерційних суперечках, особливо, якщо вони відбуваються між третіми країнами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО заявила про те, що до України запрошено представників Європейського Союзу з метою проведення моніторингу транзиту газу в Європу.

За її словами, необхідність такого кроку викликана тим, що «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» чинять тиск на Україну, і українські силові структури з цим “не можуть впоратися”.

Прем’єр наголосила на тому, що прохання уряду полягає у направленні до України групи експертів для моніторингу надійності і стабільності транзиту газу для потреб Євросоюзу.

Крім того, прем’єр зазначила, що сьогодні має намір звернутися до фінансових моніторингових і спеціальних організацій в ЄС та інших країнах, щоб разом перевірити рух фінансових потоків «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» за кордоном України.