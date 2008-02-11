Балога з Міллером придумали, як поквапити Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на неприпустимості подальшого накопичення боргів НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ і наполягає на негайному врегулюванні проблемних аспектів у сфері газопостачання.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це повідомив сьогодні керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА після обговорення з главою держави ситуації в енергетичному секторі країни.

За словами В.БАЛОГИ, на сьогодні «Нафтогаз» не розрахувався за паливо, яке поставлялося в Україну з жовтня минулого року і донині. На тлі запевнень уряду в намірах змінити схему забезпечення газом українських споживачів не укладено жодного контракту на газопостачання.

Керівник Секретаріату повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з керівником «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ з приводу його телеграми на адресу Президента України.

«Ми докладно обговорили аргументи, на яких наполягає російська сторона. Ігнорувати їх не можна, водночас є реальні можливості для швидкого вирішення спірних моментів. Щоправда, для успіху цієї справи потрібно повністю вилучити з неї політичну складову», – сказав В.БАЛОГА.

Він нагадав про неодноразові доручення глави держави прем’єр-міністру взяти під особистий контроль врегулювання проблемних аспектів у сфері газопостачання. «Ситуація склалася вельми серйозна, і виходити з неї треба якомога оперативніше», - підкреслив В.БАЛОГА.

Президент сьогодні заслухає звіт керівника уряду про вжиті заходи з нормалізації «газового питання» та план дій на ближчу перспективу.

«Глава держави виступає за пошук такого способу постачання газу в Україну, який гарантував би належні обсяги, прийнятну ціну, прозору схему і відсутність будь-яких непорозумінь», – зазначив керівник Секретаріату.