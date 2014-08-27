ЗМІ: Хорватія поставить Україні 14 військових вертольотів

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на хорватську газету Jutarnji List.

За даними видання, ця ініціатива обговорювалася представниками хорватського уряду і американськими конгресменами під час зустрічі у Загребі в серпні.

Читайте такожСуд зобов'язав Севастопольське авіапідприємство повернути Україні 4 вертольоти Мі-8 Хорватія зможе поставити Україні ці вертольоти, оскільки має намір закупити у США 20 їхніх гелікоптерів UH-60 Black Hawk. Цю тему обговорять детальніше у вересні, коли американський генерал Мартін Демпсі, керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США, візьме участь у військових навчаннях в Хорватії.

Як відомо, раніше американські військові пообіцяли підтримку українській військовій авіації.