МВС Німеччини виділило 100 тис. євро на лікування українських прикордонників

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, про це під час зустрічі у Києві з директором Міжнародно-правового департаменту Держприкордонслужби Олександром Мельниковом сказала медицинал-директор Федеральної поліції ФРН Петра Боліус.

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Німецька делегація також відвідала Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, де ознайомилася із системою надання медичної допомоги у ході бойових дій, поспілкувалася з медичним персоналом та пораненими прикордонниками. За програмою візиту закордонні гості відвідають і Центральний військовий госпіталь Міноборони України.