РНБО: Новоазовськ під повним контролем сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сили антитерористичної операції продовжують утримувати зайняті позиції та успішно відбивати контрнаступи терористів», - зазначив він.

Читайте такожБіля Новоазовська на фугасі підірвався БТР-80 з емблемою військ РФ (фото)«Ситуація у районі Новоазовська залишається складною. Після того, як до українських військових надійшло підкріплення, населений пункт взятий під повний контроль об’єднаних сил АТО та добровольчих батальйонів територіальної оборони», - додав Лисенко.

«Разом з цим з боку кордону ведуться обстріли у 10-кілометровій зоні навколо міста», - зауважив речник РНБО.