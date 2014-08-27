Семенченко заявляє про рух колон і штурмових груп у бік Іловайська

Про це він написав у Facebook.

«Є інформація про початок руху колон і штурмових груп убік Іловайська. Радіоперехоплення сепарів підтверджують. Зв'язку з містом поки немає, командування і бійці «Донбасу» поки підтвердити не можуть (зв'язок). Крига скреснула. Триматиму усіх у курсі. Інфо про пікет АП було ще о 13.00. Очевидно, довели до відома президента. Але підтвердження немає, і акція завтра поки у силі», - повідомив Семенченко.

Читайте такожВ селі Побєда розгорнуто штаб Південної тактичної групи ЗС РФ - очевидці

Як повідомляв УНІАН, родичі і близькі бійців батальйонів територіальної оборони «Азов» і «Айдар» пікетують Адміністрацію президента України, вимагаючи направити підкріплення під Іловайськ і в інші місця проведення АТО.