Більдт: існує визначення боям між арміями України та РФ

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Очевидно, що зараз ми спостерігаємо за боями між регулярною армією України та регулярною армією Росії на Сході України. Існує визначення цьому", - зазначив міністр.