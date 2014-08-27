Більдт: існує визначення боям між арміями України та РФ
22:58, 27 серпня 2014Політика
0 0
Глава міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що на Сході України воюють військові України та Росії.
Більдт визнав, що між арміями України та РФ відбувається війна
Про це він написав у своєму Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖГолова МЗС Швеції: росіяни - єдині, хто продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі
"Очевидно, що зараз ми спостерігаємо за боями між регулярною армією України та регулярною армією Росії на Сході України. Існує визначення цьому", - зазначив міністр.
We are now evidently seeing fighting between regular Russian and regular Ukrainian forces in Eastern Ukraine. There is a word for this.
— Carl Bildt (@carlbildt) August 27, 2014
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter