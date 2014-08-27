Більдт: існує визначення боям між арміями України та РФ

22:58, 27 серпня 2014
Політика
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Глава міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що на Сході України воюють військові України та Росії.

Карл Бильдт

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Очевидно, що зараз ми спостерігаємо за боями між регулярною армією України та регулярною армією Росії на Сході України. Існує визначення цьому", - зазначив міністр.

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