Голова МЗС Швеції: росіяни - єдині, хто продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що найкращим шляхом покласти край гуманітарній катастрофі на сході України є припинення підтримки Росією так званих Луганської та Донецької «народних республік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

„Ми сфокусуємося на гуманітарній ситуації у так званих народних республіках на сході України. Це – катастрофа. Гангстери зруйнували місцеву економіку, і народ республіки більше не є народом, тому що більшість народу покинула (регіон) через гангстерів. Кращий шлях вийти з цієї ситуації - це Росії покласти край підтримці так званих народних республік, що є причиною гуманітарної кризи”, - заявив Більдт.

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Він звернув увагу на те, що у Слов’янську гуманітарної катастрофи немає. „Ви не побачите катастрофи там. Гуманітарна катастрофа – у так званих народних республіках”, - наголосив міністр.

Більдт заявив, що єдині, хто не сприяє деескалації ситуації, це росіяни. „Так, нам потрібна деескалація, але єдині, хто продовжує ескалацію, це росіяни. Зараз є конкретні фото, які доводять, що російська бронетехніка перетинає кордон України. Це – порушення міжнародного права. Ми закликали покласти край цьому вже кілька місяців, але нічого не відбувається. Ми повинні обговорити ситуацію і дати оцінку. І в наших політичних сигналах ми повинні бути дуже чіткими”, - зазначив він.

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При цьому він не виключив застосування подальших санкцій.

На думку Більдта, санкції, які застосувала Росія щодо країн Заходу, - це „санкції Путіна щодо середнього класу (Росії)”.