Голова МЗС Швеції: росіяни - єдині, хто продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі
Більдт не виключив застосування подальших санкцій проти РФ.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що найкращим шляхом покласти край гуманітарній катастрофі на сході України є припинення підтримки Росією так званих Луганської та Донецької «народних республік».
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.
„Ми сфокусуємося на гуманітарній ситуації у так званих народних республіках на сході України. Це – катастрофа. Гангстери зруйнували місцеву економіку, і народ республіки більше не є народом, тому що більшість народу покинула (регіон) через гангстерів. Кращий шлях вийти з цієї ситуації - це Росії покласти край підтримці так званих народних республік, що є причиною гуманітарної кризи”, - заявив Більдт.
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Він звернув увагу на те, що у Слов’янську гуманітарної катастрофи немає. „Ви не побачите катастрофи там. Гуманітарна катастрофа – у так званих народних республіках”, - наголосив міністр.
Більдт заявив, що єдині, хто не сприяє деескалації ситуації, це росіяни. „Так, нам потрібна деескалація, але єдині, хто продовжує ескалацію, це росіяни. Зараз є конкретні фото, які доводять, що російська бронетехніка перетинає кордон України. Це – порушення міжнародного права. Ми закликали покласти край цьому вже кілька місяців, але нічого не відбувається. Ми повинні обговорити ситуацію і дати оцінку. І в наших політичних сигналах ми повинні бути дуже чіткими”, - зазначив він.
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При цьому він не виключив застосування подальших санкцій.
На думку Більдта, санкції, які застосувала Росія щодо країн Заходу, - це „санкції Путіна щодо середнього класу (Росії)”.