Черновецький заявляє, що спікера ВР можна обирати в туалеті

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що на сьогодні немає законних причин для проведення перевиборів мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні немає конституційних причин для моїх перевиборів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він нагадав ситуацію, коли колишній Президент України Леонід КУЧМА вирішив переобрати спікера парламенту Олександра ТКАЧЕНКА. Тоді, зазначив мер Києва, О.ТКАЧЕНКО блокував у Верховній Раді це питання, і його переобрання було перенесено до Українського дому. «З цієї миті, коли обрали в недозволеному місці спікера Верховної Ради, тепер його можна обрати навіть в туалеті. Кожен прецедент, кожне порушення Конституції відгукнеться нашому суспільству при вступі до європейського співтовариства. Все це свавілля і більш нічого», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи ситуацію в країні.