Черновецький заявляє, що спікера ВР можна обирати в туалеті
Мер про роль прецедентів
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що на сьогодні немає законних причин для проведення перевиборів мера столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
«Сьогодні немає конституційних причин для моїх перевиборів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
При цьому він нагадав ситуацію, коли колишній Президент України Леонід КУЧМА вирішив переобрати спікера парламенту Олександра ТКАЧЕНКА. Тоді, зазначив мер Києва, О.ТКАЧЕНКО блокував у Верховній Раді це питання, і його переобрання було перенесено до Українського дому. «З цієї миті, коли обрали в недозволеному місці спікера Верховної Ради, тепер його можна обрати навіть в туалеті. Кожен прецедент, кожне порушення Конституції відгукнеться нашому суспільству при вступі до європейського співтовариства. Все це свавілля і більш нічого», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи ситуацію в країні.