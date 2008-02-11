Тихонов і Колесніченко розкажуть про мету Сєвєродонецька-2. Прес-конференція в УНІАН

12 лютого о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва оргкомітету З’їзду депутатів місцевих рад на тему: «Мета і завдання З’їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку». Учасники: голова Асоціації регіональних і місцевих рад, народний депутат Віктор Тихонов та секретар оргкомітету З’їзду, народний депутат Вадим Колесніченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (097) 276-00-00.

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