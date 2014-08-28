Ходорковський закликає росіян вийти на вулицю з протестом проти війни РФ з Україною

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на його сайті.

"Ми воюємо з Україною. По-справжньому. Посилаємо туди солдатів і техніку. Українці б'ються добре, але відступають. Сили, звичайно, нерівні. І при цьому наша влада безперервно бреше. Як брехала в 80-ті про Афганістан. В 90-ті - про Чечню. Сьогодні - про Україну. А ми ховаємо своїх вчорашніх колег, друзів та рідних, які зараз по обидві сторони, які вбивають один одного не тому, що хочуть, а тому, що старіючій владі завжди потрібна кров. Ми всі це знаємо. Тому влада бреше", - йдеться в повідомленні.Читайте такожХодорковський закликає українців захищати свою землю

Ходорковський вважає, що росіяни можуть зупинити війну.

"Достатньо просто вийти на вулицю, пригрозили страйком. Влада відразу здується, вона боязка. Але ні, ми будемо робити вигляд, що віримо. І плакати на похоронах. Так от, я більше мовчати не хочу і не буду!" - написав Хородковский