Українські бійці в боях під Іловайськом затримали ще двох російських десантників
19:21, 28 серпня 2014Політика
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Зі слів військових, вони "приїхали до Ростова-на-Дону на навчання".
Захоплено ще двох десантників РФ / Еспресо TV
Журналіст Еспресо.TV Єгор Воробйов, який разом із бійцями добровольчих батальйонів знаходиться в оточенні в Іловайську, зняв ексклюзивне відео допиту полонених російських десантників
Звати російських десантників: Ахмедов Руслан Ахатович та Ільмітов Арсеній Аркадійович.
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"Вночі поїхали колоною і зранку опинилися вже біля кордону. Потім заїхали на територію України. Коли потрапили під обстріл, вже зрозуміли, що це не навчання", - сказав один із російських військових.
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