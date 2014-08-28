Українські бійці в боях під Іловайськом затримали ще двох російських десантників

Журналіст Еспресо.TV Єгор Воробйов, який разом із бійцями добровольчих батальйонів знаходиться в оточенні в Іловайську, зняв ексклюзивне відео допиту полонених російських десантників

Звати російських десантників: Ахмедов Руслан Ахатович та Ільмітов Арсеній Аркадійович.

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"Вночі поїхали колоною і зранку опинилися вже біля кордону. Потім заїхали на територію України. Коли потрапили під обстріл, вже зрозуміли, що це не навчання", - сказав один із російських військових.