РНБО ухвалила комплекс заходів з захисту нацбезпеки
21:00, 28 серпня 2014Політика
0 0
РНБО ухвалила комплекс заходів з захисту національної безпеки та територіальної цілісності України і збільшення бойових можливостей збройних сил України (ЗСУ) та правоохоронних органів.
Порошенко взяв участь у засіданні РНБО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенні засідання РНБО за участю президента Петра Порошенка, повідомив журналістам заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.
Читайте такожМЗС проведе консультації з підписантами Будапештського меморандуму
"Сьогодні РНБО прийняла комплекс заходів щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, стратегічні пріоритети в зовнішній політиці, збільшення бойових можливостей ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням потенціалу оборонної промисловості, зміцнення системи забезпечення інформаційної кібербезпеки України", - сказав Михайло Коваль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter