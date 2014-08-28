РНБО ухвалила комплекс заходів з захисту нацбезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенні засідання РНБО за участю президента Петра Порошенка, повідомив журналістам заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

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"Сьогодні РНБО прийняла комплекс заходів щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, стратегічні пріоритети в зовнішній політиці, збільшення бойових можливостей ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням потенціалу оборонної промисловості, зміцнення системи забезпечення інформаційної кібербезпеки України", - сказав Михайло Коваль.