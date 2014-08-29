Джемілєв балотуватиметься в Раду від Блоку Порошенка

Про це пише видання "Крым.Реалии".

За словами Джемілєва, йому вже надійшла пропозиція увійти до списків кандидатів у депутати від "Батьківщини".

"Були пропозиції особисто мені від Тимошенко, але зараз створюється блок президента. Я вважаю, що більш доречно йти в блоці президента, тому що він об'єднує всі демократичні сили. Я швидше погоджуся на пропозиції нашого президента увійти у список кандидатів від блоку", - повідомив Джемілєв.

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Крім того, за його словами, до списку кандидатів Блоку Петра Порошенка може потрапити і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Лідер кримських татар повідомив, що запропонував кандидатуру Чубарова президенту, і Порошенко відповів згодою.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Порошенко призначив Джемілєва Уповноваженим Президента у справах кримськотатарського народу.