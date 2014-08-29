Генсек НАТО: РФ безпосередньо бере участь у військових діях в Україні

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у Брюсселі після завершення надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО.

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"Росія продовжує поставляти сепаратистам танки, бронетранспортери, артилерію і ракетні установки. Росія стріляє по Україні з російської території і в самій Україні. Більш того, Росія продовжує утримувати тисячі готових до бою підрозділів на українському кордоні. Це нахабне порушення українського суверенітету і територіальної цілісності підриває всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне рішення", - підкреслив він.

"Незважаючи на заперечення Москви, зараз цілком очевидно, що російські війська і обладнання незаконно перетнули кордон східної і південно-східної України. Це - не поодинокий випадок, а частина загрозливої поведінки, яка триває вже місяцями з метою дестабілізувати Україну як суверенну державу", - заявив генсек Альянсу.

Як заявив генсек НАТО, під час сьогоднішнього засідання союзники висловили загальну солідарність з Україною, а під час саміту НАТО в Уельсі 4-5вересня під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком Альянс зробить чіткою постійну підтримку України.

"Ми рішуче засуджуємо той факт, що Росія продовжує порушувати свої міжнародні зобов'язання. Ми закликаємо Росію припинити свої незаконні військові дії, припинити постачання зброі сепаратистам і негайно зробити кроки, спрямовані на деэскалацию цієї небезпечної кризи", - підсумував генсек НАТО.