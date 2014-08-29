З Луганська до Росії за добу вивезено 12 підбитих танків — активісти

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Цивільна ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, дану інформацію йому передали місцеві жителі, члени його громадської організації, які стали свідками того, що відбувається.Читайте такожПід Іловайськом розбита колона техніки з Чечні - журналіст

«За минулу добу до Російської Федерації з Луганська через Суходольськ вивезено 12 підбитих танків», - сказав Снєгирьов.

Він також додав, що у колоні, яка зайшла минулої ночі до Новоазовська з території Росії, очевидцями було помічено 2 ЗРК «Бук».