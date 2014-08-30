Країни НАТО знайшли відповідь на російську агресію в Україні - ЗМІ

Великобританія і ще шість держав створять нові сили швидкого реагування, пише "Європейська правда" з посиланням Financial Times.

Сили складатимуться з як мінімум 10 тисяч людей.

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Таке рішення стане відповіддю НАТО на російську агресію в Україні, пише видання.

Країни, залучені в проект на даний момент, це Данія, Латвія, Естонія, Литва, Норвегія та Нідерланди. Свій інтерес до проекту також висловила Канада.

Очікується, що про створення нових сил наступного тижня оголосить прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який цього року приймає саміт НАТО в Уельсі.

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Мета - створити повністю функціональну армію розміром з дивізію для швидкого реагування і частих регулярних навчань.

Чиновники, що працюють над створенням нової структури, кажуть, що у неї також буде можливість значно збільшитися в розмірі.

Вона буде складатися з повітряних, морських, а також сухопутних військ. Керувати ними будуть британські командири. Інші країни-учасники нададуть різні спеціалізовані війська і загони.

Моделлю для нових військ будуть спільні експедиційні сили Великобританії і Франції, робота над створенням яких ведеться вже протягом декількох років.

Подробиці про сферу діяльності нових експедиційних сил, керувати якими буде Великобританія, ще не відомі, однак, швидше за все, вони займуться регулярними військовими навчаннями у Європі і не тільки, вважає один високопоставлений офіцер, залучений в процес планування.