Партія регіонів прикрасила Раду і заблокувала трибуну
09:47, 12 лютого 2008Політика
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Спікер, очевидно, прийшов раніше
Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні президії вивішено лозунг «НАТО не пройде!». В сесійній залі в рядах на місцях фракції Партії регіонів та фракції КПУ підвішені кульки синього і жовтого кольорів, на яких напис «НАТО - ні». Також розміщені прапори України.
Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сидить на своєму робочому місці в президії.
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