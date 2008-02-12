Партія регіонів прикрасила Раду і заблокувала трибуну

Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні президії вивішено лозунг «НАТО не пройде!». В сесійній залі в рядах на місцях фракції Партії регіонів та фракції КПУ підвішені кульки синього і жовтого кольорів, на яких напис «НАТО - ні». Також розміщені прапори України.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сидить на своєму робочому місці в президії.