Партія регіонів прикрасила Раду і заблокувала трибуну

09:47, 12 лютого 2008
Політика
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Спікер, очевидно, прийшов раніше

Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні президії вивішено лозунг «НАТО не пройде!». В сесійній залі в рядах на місцях фракції Партії регіонів та фракції КПУ підвішені кульки синього і жовтого кольорів, на яких напис «НАТО - ні». Також розміщені прапори України.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сидить на своєму робочому місці в президії.

 

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