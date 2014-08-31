ООН: гуманітарний конвой РФ повинен в’їжджати на Донбас тільки зі згоди української влади

Російська гуманітарна допомога повинна в’їжджати на Донбас тільки зі згоди української влади.

На цьому наголосив помічник із прав людини Генерального секретаря ООН Іван Шимонович під час спілкування з журналістами в Харкові, передає кореспондент УНІАН.

«Я повністю дотримуюсь позиції, що будь-який вид подібного конвою може в’їжджати на територію України тільки зі згоди українських органів влади», - підкреслив Шимонович.

Він також висловив переконання, що транспортні засоби з російською гуманітарною допомогою повинні підлягати контролю та супроводжуватися Червоним хрестом.

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«Я також дотримуюся позиції, що ці автомобілі повинні підлягати контролю та супроводжуватися представниками міжнародного комітету Червоного хреста», - сказав представник ООН.

Шимонович підкреслив, що «надання гуманітарної допомоги має бути повністю деполітизовано і не повинно використовуватися для досягнення будь-яких політичних цілей».

«І основним регулювальним принципом повинно бути благо реципієнта цієї допомоги», - підкреслив він.

При цьому, говорячи про українську гуманітарну допомогу для Луганська, яка досі не може бути доставлена, Шимонович наголосив, що «влаштування перешкод в наданні гуманітарної допомоги є як порушенням гуманітарних принципів, так і порушенням міжнародного законодавства».

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Як повідомляв УНІАН, у серпні Росія доставляла в Україну «гуманітарний конвой» з більш ніж 260 вантажівок. При цьому колона в`їхала в Україну без дозволу. За даними РНБО, ці вантажівки вивезли з України обладнання військових заводів.

Вчора, 30 серпня, з’явилася інформація, що в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області стоїть друга колона з російським «гуманітарним конвоєм» для мешканців зони АТО.