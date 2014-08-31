Порошенко запевнив шахтарів, що Донбас буде вільним: "мир скоро повернеться на нашу землю"
Президент привітав шахтарів із їхнім професійним святом.
За умов зменшення поставок газу, яким загрожують Україні, вугілля як національний альтернативний продукт, стає ще більш необхідним для вітчизняних підприємств.
На цьому наголосив президент України Петро Порошенко у вітанні шахтарям з нагоди їхнього професійного свята.
«Вугільні басейни України – Донецький, Львівсько-Волинський та Дніпровський – завжди робили і роблять вагомий внесок у загальну економіку України. За умов зменшення поставок газу, яким загрожують нашій країні, вугілля як національний альтернативний продукт стає ще більш необхідним для вітчизняних підприємств», - констатує глава держави.
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«Вітаю вас із професійним святом – Днем шахтаря. Ваша важка праця стала надзвичайно важливою для всіх нас в умовах нестабільності через бойові дії на сході країни», - зазначається у зверненні до гірників.
«На жаль, уперше в історії, з 1948 року, коли це свято почали відзначати, ми не можемо відсвяткувати його на державному рівні в усіх гірничодобувних районах країни…Я знаю, що вам важко на серці. і дехто з вас навіть втрачає надію на мир. Тому хочу завірити – мир скоро повернеться на нашу землю. Ми розпочнемо глобальну програму відбудови шахтарського краю. Вже акумулюються фонди як українські, так і зарубіжних інвесторів, за рахунок яких ми відновимо робочі місця, інфраструктуру та зруйноване житло на Донбасі», - запевнив Порошенко.
Він сказав, що знає шахтарів як мужніх людей надважкої праці: «Ваша принципова позиція не раз кардинально замінювала політику. Від Радянського Союзу в 1989-му, України в 1993-му до теперішніх днів ви примушували рахуватися з собою і далеку Москву, і значно ближчий Київ».
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На жаль, за словами президента, в останні роки говорити від імені трудового Донбасу почали бандити, злодії в законі, чиновники-корупціонери, які і дня не працювали у шахті, але завжди розповідали, що вони «донецькі» і походять з шахтарського краю.
«Величезними зусиллями країна скинула їх режим, але за ними прийшла нова біда. З-за кордону. Добре оплачені найманці, а тепер і регулярні військові частини з Росії мріють поставити на коліна не тільки шахтарів та Донбас – всю Україну. Цього ніколи не буде. Всі, хто прийшов на нашу землю з автоматом – самі загинуть від його куль. Україна буде вільною, і буде вільним гордий трудящий Донбас», - запевнив Порошенко.
Президент висловив упевненість, що наступного року «це свято ми відзначимо в усіх без виключення гірничодобувних регіонах нашої держави».