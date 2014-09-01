Між українськими десантниками та танковим батальйоном РФ триває бій за аеродром у Луганську
10:17, 01 вересня 2014Політика
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На Донбасі триває бій за аеродром у Луганську.
На Донбасі триває бій за аеродром у Луганську./ spbdnevnik.ru
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
"Триває оборонний бій українських десантників з посиленим танковим батальйоном Збройних Сил Російської Федерації щодо утримання аеродрому Луганськ", - йдеться у повідомленні. Читайте такожЗа останні дні РФ перекинула до України 10-20 тисяч своїх солдат - радник міністра оборони
Нагадаємо, бойовики постійно обстрілюють аеродром у Луганську, який утримують українські десантники.
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