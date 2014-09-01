Між українськими десантниками та танковим батальйоном РФ триває бій за аеродром у Луганську

10:17, 01 вересня 2014
Політика
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На Донбасі триває бій за аеродром у Луганську.

spbdnevnik.ru

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Триває оборонний бій українських десантників з посиленим танковим батальйоном Збройних Сил Російської Федерації щодо утримання аеродрому Луганськ", - йдеться у повідомленні. Читайте такожЗа останні дні РФ перекинула до України 10-20 тисяч своїх солдат - радник міністра оборони

Нагадаємо, бойовики постійно обстрілюють аеродром у Луганську, який утримують українські десантники. 

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