Між українськими десантниками та танковим батальйоном РФ триває бій за аеродром у Луганську

На Донбасі триває бій за аеродром у Луганську.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО. "Триває оборонний бій українських десантників з посиленим танковим батальйоном Збройних Сил Російської Федерації щодо утримання аеродрому Луганськ", - йдеться у повідомленні. Читайте такожЗа останні дні РФ перекинула до України 10-20 тисяч своїх солдат - радник міністра оборони Нагадаємо, бойовики постійно обстрілюють аеродром у Луганську, який утримують українські десантники.

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