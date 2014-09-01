Меркель признала протистояння між Україною і Росією
Ситуація в Україні з самого початку була не внутрішньою кризою, а була конфліктом між Росією і Україною.
Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в парламенті, повідомляється у "Твіттері" німецького міністерства закордонних справ, передає ZN.UA.
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"Росія намагається змінити існуючі кордони з допомогою погроз застосування сили або навіть за допомогою сили. З самого початку це не був конфлікт всередині України, а протистояння між Росією і Україною", - наводяться в повідомленні слова канцлера Німеччини.
Ангела Меркель також підкреслила необхідність якнайшвидшого припинення вогню і встановлення контролю на кордоні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що Росія може домагатися анексії сухопутного коридору в Крим.