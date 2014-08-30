Меркель висловила готовність сприяти у наданні фінансової та гуманітарної допомоги Україні
19:45, 30 серпня 2014Політика
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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила готовність сприяти у наданні фінансової допомоги Україні та гуманітарної допомоги для Донбасу.
REUTERS
Про це вона сказала під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, повідомляє прес-служба глави Української держави.
Під час зустрічі сторони обговорили участь Порошенка у засіданні Європейської Ради та підготовку її заключного документа – Рішення ЄР.
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Меркель висловила послідовну підтримку реалізації мирного плану Президента України та його негайну імплементацію, додали в прес-службі.
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