Меркель висловила готовність сприяти у наданні фінансової та гуманітарної допомоги Україні

Про це вона сказала під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, повідомляє прес-служба глави Української держави.

Під час зустрічі сторони обговорили участь Порошенка у засіданні Європейської Ради та підготовку її заключного документа – Рішення ЄР.

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Меркель висловила послідовну підтримку реалізації мирного плану Президента України та його негайну імплементацію, додали в прес-службі.