ВР ратифікувала антикорупційний закон про місцеве самоврядування, що розширює права громадян

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів із 315, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом ратифікується Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, вчинений 16 листопада 2009 року у м.Утрехті, який набирає чинності для України в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати здачі Україною на зберігання її ратифікаційної грамоти.

Зазначається, що протокол ратифікується із заявою такого змісту: "Україна реалізовуватиме заходи із здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування, передбачені пунктом 2 статті 2 Додаткового протоколу, згідно із своїм конституційним порядком".

Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація цього Додаткового протоколу засвідчує незмінність позиції України в рамках Європейської хартії місцевого самоврядування, яка є частиною національного законодавства, забезпечувати право органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою державних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення, та розширювати обсяг своїх міжнародно-правових зобов’язань, включивши право участі у справах органу місцевого самоврядування.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування істотно розширює права громадян, містить застереження проти хабарництва чи використання силових або примусових форм участі особи в суспільному житті місцевих громад, тобто зобов’язує сторону (країну-підписанта) запровадити відповідні умови та обмеження, які гарантуватимуть, що реалізація права участі громадянина не загрожує етичній доброчинності та прозорості здійснення функцій та повноважень місцевих влад.

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