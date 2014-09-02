Шимків розраховує, що близько 80% співробітників АП звільнять до листопада



Про це в ході прес-брифінгу заявив заступник глави АП Дмитро Шимків.

«Коли я прийшов в Адміністрацію президента, у нас було 539 штатних одиниць, зараз цільова кількість 423 штатних одиниці. Уже звільнено, здається, 56 людей», - сказав Шимків.

«З першого листопада це повинна бути абсолютно нова Адміністрація президента. Це торкнеться всіх департаментів. Зараз попереджено про звільнення близько 400 осіб», - додав він.

Читайте такожГоловний реформатор Порошенка: Робота на держслужбі - як бійка в багнюці

За його словами, всі керівники самостійних підрозділів в Адміністрації президента, які мають намір залишитися на службі, зараз проходять співбесіди з главою АП Борисом Ложкіним.

”Є вимога, що ми повинні оновити 80% Адміністрації”, - наголосив Шимків.

Крім того, він повідомив, що вже підготовлено указ президента щодо ліквідації 22 дорадчих органів при президенті в рамках оптимізації структури Адміністрації президента.

«Для цього було необхідно скасувати близько 60 наказів і розпоряджень. Також є скасування деяких указів про скорочення кадрового резерву Януковича», - зазначив Шимків.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що виступає за суттєве скорочення кількості державних службовців.

За його словами, впровадження електронного управління продемонструє, що такої кількості держслужбовців не потрібно.