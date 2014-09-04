Радбез ООН під керівництвом Обами проаналізує війну на сході України
01:20, 04 вересня 2014Політика
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25 вересня Рада Безпеки ООН під головуванням президента США Барака Обами проведе засідання «Загрози міжнародному миру та безпеці, створювані терористичними актами».
REUTERS
Про це повідомила Постійний представник США при ООН Саманта Пауер.
Пауер зазначила, що Рада буде приділяти пильну увагу становищу в Іраку і в Україні, і, якщо буде потрібно, проведе засідання і з цих питань.
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Засідання щодо тероризму пройде на рівні глав держав і урядів. На ньому з брифінгом виступить Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
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