Радбез ООН під керівництвом Обами проаналізує війну на сході України

Про це повідомила Постійний представник США при ООН Саманта Пауер.

Пауер зазначила, що Рада буде приділяти пильну увагу становищу в Іраку і в Україні, і, якщо буде потрібно, проведе засідання і з цих питань.

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Засідання щодо тероризму пройде на рівні глав держав і урядів. На ньому з брифінгом виступить Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.