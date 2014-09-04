У Донецьку бойовики зайняли пологовий будинок, зігнавши пацієнток у підвал
18:55, 04 вересня 2014Політика
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У Донецьку бойовики розмістилися у палатах пологового відділення лікарні, а вагітних перевели в підвали.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожУ Донецьку звільнили трьох освітянських чиновників за підтримку ДНР«У Донецьку з приміщень пологового відділення 17-ї міської лікарні всіх вагітних перевели до підвальних приміщень, натомість у палатах закладу розмістилися бойовики так званої «ДНР», - зазначив він.
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