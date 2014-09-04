У Донецьку бойовики зайняли пологовий будинок, зігнавши пацієнток у підвал

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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