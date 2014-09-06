Нацгвардія зафіксувала невеликі порушення перемир'я бойовиками

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові журналістам сказав командувач Національної гвардії України Степан Полторак.

За його словами, 5 вересня до 18.45 було певне порушення режиму припинення вогню в районі Дебальцевого. однак після 18.45 вогонь було зупинено.

“Доповідь мені надходить практично кожну хвилину, якщо є порушення, тому що Національна гвардія знаходиться практично по всьому периметру ведення бойових дій. Спочатку були невеликі порушення в районі Дебальцевого, але о 18.45 вогонь був зупинений, і до сьогоднішнього ранку порушень не було як і з нашого боку, так і з боку терористів”, - сказав він.

Полторак також спростував інформацію про просування 5 вересня в Дебальцовому колони російських танків.

Він зазначив, що в цей час підрозділи Нацгвардії продовжують оснащуватися бронетехнікою.

За його словами, Нацгвардія вже отримала 80 одиниць БТР-3 і БТР-4, наступного тижня буде отримана чергова партія БТР-4.

Полторак наголосив, що Нацгвардія також отримала танки на озброєння, а новостворені танкові підрозділи Нацгвардії проходять навчання у Київській та Харківській областях.

Як повідомляв УНІАН, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook, що російсько-терористичні війська не дотримуються умов перемир'я згідно із протоколом, підписаним 5 вересня в Мінську між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ.

За словами Тимчкука, тривають напади та обстріл позицій і блокпостів українських військ на території Донбасу з боку російських військ і терористів.

Зокрема, відзначив Тимчук, супротивник здійснив кілька спроб атакувати позиції українських військ на території аеропорту Донецька. Під час штурмів супротивником використовувалися гранатомети і вогнемети.

Також після 18.00 вчорашнього дня було здійснено обстріл позицій українських військ у районі Попасної, Красногорівки, Золотого і Новотроїцького.

Українські війська повністю дотримуються умов перемир'я, і відкривають вогонь у відповідь лише при нападі на свої позиції, відзначив Тимчук.