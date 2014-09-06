Бойовики після перемир'я 10 разів обстріляли позиції сил АТО - РНБО

Впродовж останньої доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києв повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Ситуація в зоні АТО після оголошення вчора о 18.00 режиму припинення вогню в цілому стала спокійнішою... За попередніми даними, після запровадження режиму припинення вогню втрат серед українських військовослужбовців немає", - сказав Лисенко.

За його словами, вчора вперше за останній місяць терористи припинили обстріл Донецька.

Разом з тим, Лисенко наголосив, що вчора після 18.00 терористи на сході України 10 разів обстріляли позиції та підрозділи сил АТО.

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