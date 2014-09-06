Ситуація в Маріуполі стабільна, російські війська поки не контратакують

Російські війська і бойовики станом на сьогодні не вдаються до контратак у напрямку Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Ситуація в Маріуполі стабільна. Ще вчора нашим військовослужбовцям вдалося відкинути російські війська до Новоазовська, і більше спроб контратакувати сили АТО не було", - сказав Лисенко.

За його словами, під час вчорашніх боїв у районі Маріуполя силами АТО було знищено 3 БМП, 4 танки та близько 20 осіб противника.

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