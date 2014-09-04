Силовики знищили чотири танки бойовиків під Маріуполем
17:11, 04 вересня 2014Політика
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Українські силовики відбили розвідку боєм, яку влаштували бойовики, вирушивши з Новоазовська.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Донецької ОДА Костянтин Батозський.
"Ситуація щодо Маріуполя. Силами прикордонних військ і спецбатальйону «Азов» відбита розвідка боєм, яку зробив ворог з боку Новоазовська", - написав він.
Читайте такожПід Маріуполем чутні вибухи і постріли, очевидці говорять про колону російських танківБатозський також додав, що знищено чотири танки.
"Станом на 15:48 ситуація в місті стабільна. В Маріуполі працює губернатор Донецької області Сергій Тарута і мер міста Юрій Хотлубей, "- додав чиновник.
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