Силовики знищили чотири танки бойовиків під Маріуполем

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Донецької ОДА Костянтин Батозський.

"Ситуація щодо Маріуполя. Силами прикордонних військ і спецбатальйону «Азов» відбита розвідка боєм, яку зробив ворог з боку Новоазовська", - написав він.

Читайте такожПід Маріуполем чутні вибухи і постріли, очевидці говорять про колону російських танківБатозський також додав, що знищено чотири танки.

"Станом на 15:48 ситуація в місті стабільна. В Маріуполі працює губернатор Донецької області Сергій Тарута і мер міста Юрій Хотлубей, "- додав чиновник.