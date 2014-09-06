Національна гвардія отримає партію БТР-4 наступного тижня

Про це повідомив командувач Степан Полторак, передає Еспресо.TV. "За останні 3 місяці ми отримали досить багато новітньої зброї, в тому числі техніки. Ми отримали 80 одиниць нової техніки, я маю на увазі БТР-3, БТР-4. Буквально наступного тижня ми отримаємо чергову партію БТР-4", - заявив Степан Полторак.

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Також він повідомив, що в Національній гвардії створено танковий підрозділ, який зараз проходить навчання. "На сьогоднішній день проходить навчання танкових підрозділів в Чугуєві та під Києвом", - додав Степан Полторак.