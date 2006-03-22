Регіоналам заборонили ”мати відносини” з членами інших партій

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила виступає проти вступу України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Харкові.

“Українське законодавство не передбачає вступу в НАТО, і ми категорично проти цього”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що “Україні це ні економічно, ні політично не вигідно”.

Крім того, наголосив він, проти вступу до Північноатлантичного Альянсу виступають і 80% українців. Водночас В.ЯНУКОВИЧ не відкинув можливої співпраці України з НАТО.

“НАТО є військовою організацією, котра має серйозний вплив на європейському континенті”, а тому, сказав він, “ми будемо співпрацювати з НАТО для того, що Україна мала стійку систему безпеки”.

Говорячи про відносини з Євросоюзом, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів прагнутиме підтримувати “стабільні відносини і не буде влаштовувати інтриги з Росією”, від яких, за його словами, страждає сама Україна. Натомість В.ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне тісніше співпрацювати з країнами колишнього Радянського Союзу і рухатися в Єдиний економічний простір, що, на його думку, відкриває для України нові ринки збуту.

Стосовно питань взаємодії різних політичних партій в Україні В.ЯНУКОВИЧ сказав, що принципи відносин “ми визначимо після виборів”. А сьогодні, сказав він, “у нас є принципове рішення політради партії, і ми заборонили нашим однопартійцям мати відносини з іншими політичними силами».