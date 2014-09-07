В результаті обстрілу блокпоста під Маріуполем поранено українського військового
09:42, 07 вересня 2014Політика
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У ніч на 7 вересня, порушивши домовленість про припинення вогню, бойовики обстріляли блокпост на в'їзді в Маріуполь у мікрорайоні Східний.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба Маріупольської міськради, в результаті обстрілу блок-посту снаряд потрапив в АЗС на вул. Таганрозькій.
Читайте такожРосійські війська порушили перемир'я й обстріляли околиці МаріуполяТакож постраждала будівля, в якій розташовано диспетчерський пункт ТТУ і відділення "швидкої" .
В результаті обстрілу поранено одного військовослужбовця. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.
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"Крім того, частково пошкоджено контактну мережу ТТУ в районі кільця мікрорайону Східний. Бригада ТТУ в даний час веде ремонтні роботи", - зазначили в міськраді.
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