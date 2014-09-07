В результаті обстрілу блокпоста під Маріуполем поранено українського військового

Як повідомляє прес-служба Маріупольської міськради, в результаті обстрілу блок-посту снаряд потрапив в АЗС на вул. Таганрозькій.

Читайте такожРосійські війська порушили перемир'я й обстріляли околиці МаріуполяТакож постраждала будівля, в якій розташовано диспетчерський пункт ТТУ і відділення "швидкої" .

В результаті обстрілу поранено одного військовослужбовця. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

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"Крім того, частково пошкоджено контактну мережу ТТУ в районі кільця мікрорайону Східний. Бригада ТТУ в даний час веде ремонтні роботи", - зазначили в міськраді.