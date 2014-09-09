Міжнародна слідча група розпочала розслідування авіакатастрофи Boeing-777

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

"У Генеральній прокуратурі України розпочали свою роботу іноземні представники міжнародної спільної слідчої групи із розслідування катастрофи літака Малазійських авіаліній (МН17)", – йдеться у повідомленні.

Раніше генпрокурор України Віталій Ярема підписав угоду про створення міжнародної спільної слідчої групи щодо розслідування катастрофи літака Boeing-777.

Читайте такожБіля місця катастрофи Boeing-777 було помічено "Бук" російських військових – ЗМІСпівпраця українських прокурорів та слідчих з іноземними колегами, на думку Віталія Яреми, дозволить забезпечити ефективне розслідування авіакатастрофи, зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок трагедії, що сталася 17 липня, загинули 298 осіб, що перебували на борту, більшість жертв були громадянами Нідерландів.