Чубаров закликає кандидатів у депутати згадати у своїх програмах питання Криму

15:30, 09 вересня 2014
Політика
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Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кандидатів у народні депутати вказати в свої програмах конкретні заходи щодо повернення Криму та щодо захисту прав людини на півострові.

Чубаров закликає пам'ятати про Крим / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Меджлісу заявив під час брифінгу.

"Що стосується виборів до Верховної Ради... хотів би звернутися до всіх політичних партій, які йдуть на вибори і хочуть мати свої представників в парламенті України, я просив би їх всіх в своїх програмах зазначити кримську ситуацію... і конкретні заходи щодо повернення Криму Україні, щодо захисту прав людини", - сказав він.

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