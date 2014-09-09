Чубаров закликає кандидатів у депутати згадати у своїх програмах питання Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Меджлісу заявив під час брифінгу.

"Що стосується виборів до Верховної Ради... хотів би звернутися до всіх політичних партій, які йдуть на вибори і хочуть мати свої представників в парламенті України, я просив би їх всіх в своїх програмах зазначити кримську ситуацію... і конкретні заходи щодо повернення Криму Україні, щодо захисту прав людини", - сказав він.

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