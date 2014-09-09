Екс-мер Слов'янська Штепа розповіла, що в полоні схудла на 30 кілограмів

Сьогодні, 9 вересня, екс-мер Слов'янська Неля Штепа розповіла подробиці перебування у полоні бойовиків, повідомляє кореспондент ТСН.

Штепа була присутня у Червонозаводському суді Харкова і давала свідчення щодо утримання у полоні. Скандальна екс-мер розповіла, що закликала до сепаратизму під примусом бойовиків. Жінка поскаржилася, що її утримували у нелюдських умовах, через які вона навіть схудла на 30 кг.

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"Мене били, мене щодня хотіли розстріляти, тричі був трибунал. Сказали, що мене розстріляють, бо Стрєлков сказав, що має бути трибунал. Мені дали матрац – там було 58 дірок у матраці, просто було страшно. Я лягла на цей матрац, і просто лежала – не могла поворухнутись. Коли мені принесли мій одяг – це мені вже було за щастя", - зі сльозами на очах розповідала Штепа.

Як відомо, 13 липня Нелі Штепі було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без визначення застави. 12 серпня у Слов'янську затримали сина екс-мера.