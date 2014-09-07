У центрі Слов'янська пролунав вибух, постраждали 2 особи (фото)
20:14, 07 вересня 2014Суспільство
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Бійці батальйону "Київ-1" оточили місце події.
Вибух у ювелірному магазині в Слов'янську / facebook.com/kiev1.mvs
У центрі Слов'янська в одному з ювелірних магазинів стався вибух, у результаті якого постраждали 2 людини.
Про це повідомив батальйон "Київ-1" на своїй сторінці в Facebook.
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«До приїзду пожежників наші хлопці допомогли евакуювати людей та організувати їм медичну допомогу», - наголошується у повідомленні.
Зараз бійці батальйону оточили місце події. Працює слідчо-оперативна група.
Обставини та причини вибуху встановлюються.
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