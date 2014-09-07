У центрі Слов'янська пролунав вибух, постраждали 2 особи (фото)

У центрі Слов'янська в одному з ювелірних магазинів стався вибух, у результаті якого постраждали 2 людини.

Про це повідомив батальйон "Київ-1" на своїй сторінці в Facebook.

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«До приїзду пожежників наші хлопці допомогли евакуювати людей та організувати їм медичну допомогу», - наголошується у повідомленні.

Зараз бійці батальйону оточили місце події. Працює слідчо-оперативна група.

Обставини та причини вибуху встановлюються.