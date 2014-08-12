Затриманий син колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи

Повідомлення опубліковане в "Твіттері" сайту "Новини Донбасу". "Сергій Огарков син Нелі Штепи затриманий 30 хвилин тому будинку в Слов'янську у себе в квартирі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня мер Слов'янська Неля Штепа підтримала сепаратистів, які прийшли в місто. 17 квітня зв'язок з нею перервався, як виявилося пізніше, вона потрапила в полон до сепаратистів, в якому перебувала 81 день.

11 липня Неля Штепа була затримана, і заарештована на 2 місяці. Їй інкримінують "спричинення смерті людей" і "зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України".