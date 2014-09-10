Попри домовленості, вогонь в одну мить не закінчиться - генерал-майор Вовк

В ефірі Еспресо.TV він закликав зрозуміти, що, коли у високому напружені кілька місяців перебувають озброєні люди, мир в одну мить не настане. І навів як приклад бокс.

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"Різні оцінки цих домовленостей. Я хотів би, щоб оцінювали об’єктивно цю ситуацію щодо зупинення вогню. Навіть у боксі, коли "брейк" звучить, деколи боксери не зупиняються, а тут один проти одного – тисячі озброєних людей, а тут в "ДНР" заявили, що не всіх своїх контролюють. І про це всі знали, але це об'єктивно потрібно сприймати і нїхто не очікував, що в одну мить зупиниться вогонь", - сказав генерал-майор.