Süddeutsche Zeitung: У сумнівах сіяти сумніви

Про це пише Юліян Ханс у своїй статті «У сумнівах сіяти сумніви», опублікованій в німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Через десять днів після катастрофи Міністерство оборони Росії запросило всіх, щоб представити свою версію подій - і задати питання. На величезних екранах Андрій Картаполов, заступник голови Генерального штабу, представив карти із зазначенням розташування, маршрути польоту і супутникові знімки. З кольорових ліній, стрілок, точок і фотографій, які були ледве зрозумілі для дилетантів, і які не можна було перевірити, російські військові склали свою картину події: Рейс 17 малайзійських авіаліній, згідно з російською версією, незадовго до збиття вийшов з наданого повітряним наглядом коридору, знизив швидкість і висоту. На землі російські супутники виявили зенітне знаряддя, яке Москва приписує українським збройним силам. Радіолокаційні системи, які використовуються для управління цим зенітним знаряддям, 17 липня використовувалися більш активно.

Крім того, російська система спостереження за повітряним простором, незабаром після того, як Боїнг зник з радарів, помістила ще один літаючий об'єкт, який не можна було ідентифікувати, поблизу колишньої позиції літака МН17. Можна припустити, що мова йшла про український винищувач типу Су-25. Висновки, зроблені в Росії на основі наданих даних, різні. Генштаб залишив відкритим питання, до якої версії він схиляється: Український винищувач збив Боїнг? Чи це була система «Бук» на землі? Або винищувач зник за цивільним літаком і цим направив зенітну ракету не в заплановану ціль? Але чому б українська ППО стріляла тоді по своїм літакам?

Власна версія збиття, мабуть, була не основною метою презентації. Скоріше, це було зроблено для того, щоб посіяти сумніви в ході подій, який після пригоди на Заході вважають найбільш імовірним: що це були сепаратисти, які з допомогою поставлених з Росії (і, можливо, навіть керованих звідти) ракет системи «Бук» помилково збили цивільний літак. Москва відправила уряду в Київ каталог з 22 питань - і з тих пір пред'являє як промовистий доказ той факт, що Київ не відповів на ці питання. Навіть на Заході, особливо в Інтернеті, це спрацювало, як каталізатор для розмов про теорію змови.

Але в той час, як міністр закордонних справ Сергій Лавров неодноразово публічно обурювався, що дані з чорного ящика ще не опубліковані, сам він дуже добре знав, що керівні принципи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) не дозволяють розкривати окремі результати до публікації офіційного звіту.

Оскільки російське управління спостереження за повітряним простором в Ростові-на-Дону мало контакт з Боїнгом, ці дані також були проаналізовані. До того ж, були залучені експерти російських органів, що відають повітряним транспортом. У звіті Росія названа як «держава, яка за запитом надала інформацію».

З тих пір Москва зробила багато спроб, щоб отримати вплив на хід розслідування - нарешті, все вказало на Росію. В кінці липня Міністерство транспорту створило слідчу комісію, про яку, щоправда, більше ніхто нічого не чув. Після того, як перемир'я на основі резолюції ООН 2166 на місці аварії було порушено, Лавров зажадав, щоб ІКАО та ООН проводили розслідування спільно. Голос Росії як постійного члена Ради Безпеки мав свою вагу. На початку місяця голова Думи Сергій Наришкін зробив ще одну спробу. «Те, як зараз все проходить, нам не подобається», сказав він і зажадав «прозорого розслідування трагедії» перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи. Але розслідування авіакатастроф вже давно впорядковано - це входить в обов'язки Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).