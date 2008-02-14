УНП запропонувала вихід для коаліції

Українська народна партія звернулася до всіх народних депутатів, що входять до демократичної коаліції, з ініціативою стати авторами проекту постанови про підтримку листа керівництва держави до Генерального секретаря НАТО стосовно готовності України приєднатися до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, таким чином, партія пропонує, аби співавторами проекту постанови стали 227 народних депутатів.

УНП вважає, що таким солідарним внесенням проекту постанови і, відповідно, голосуванням коаліції за нього, «демократичні сили поставлять крапку на спекуляціях довкола необхідності відкликання підпису голови Верховної Ради від імені парламенту під „зверненням трьох” – Верховна Рада засвідчить, що підтримує ініціативу інтеграції в Північноатлантичний Альянс».