Тимошенко лікує малиною температуру під 40?

п`ятницю Юлія Тимошенко не з`явилася ні на робочому місці, ні в будівлі на Банковій, де проходило засідання РНБО. Причина досить банальна: її знову скосила хвороба. Правда, тепер не грип, а ангіна. Про це повідомила перша помічниця прем`єра Ольга Трегубова. «У Юлії Володимирівни дуже болить горло, їй важко і боляче розмовляти», - говорить вона.

Радник прем`єра Олег Медведєв додає, що у Тимошенко температура близько 40. «Вона декілька днів ходила з нежиттю і хворим горлом на роботу, а сьогодні вранці у неї підскочила температура. Я з нею розмовляв, голос у неї дуже хворобливий», — уточнює він. Пані Трегубова, у свою чергу, повідомляє, що прем`єр прагне дотримуватися постільного режиму і лікується народними засобами — п`є чай з малиною, - пише «Сєгодня».

Але злі язики тут же почали говорити, що Юлія Володимирівна вже удруге захворює якраз до засідання РНБО. Минулого разу вона пропустила РНБО, де обговорювали земельні питання (тоді, до речі, зав`язалася бійка між главою МВС Юрієм Луценком і київським мером Леонідом Черновецьким). Вчора ж на РНБО обговорювали не менш актуальні для Тимошенко питання. Зокрема, приватизації і зміни схеми поставок газу. У той же час і Трегубова, і Медведєв зв`язок захворювання з РНБО заперечують. «Це не більше ніж збіг. Чого їй боятися», — заявила Трегубова.