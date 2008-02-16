У МЗС твердять, що Тимошенко їде до Москви

Візит прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви, запланований на 21 лютого, не скасований.

Про це заявив міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 15 лютого в ефірі програми “Свобода Савіка Шустера”.

“Пані ТИМОШЕНКО їде до Москви. Матиме туди свій візит. Зараз цей візит готується. Давайте заспокоїмо всіх, все нормально”, - сказав міністр.

Як повідомлялося, у ЗМІ з’явилася інформація, що візит Ю.ТИМОШЕНКО до РФ може бути відмінений. Це могло статися начебто через те, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА направив листа до глави уряду з проханням відмінити її візит, оскільки саме в цей час в Москві буде знаходитися Президент України Віктор ЮЩЕНКО.