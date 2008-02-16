Під час бійки в ”Борисі” Шуфрича придавили... автомобілем

Партія регіонів має намір ініціювати створення парламентської слідчої комісії за фактом нападу на народних депутатів і спричинення тілесних ушкоджень Нестору ШУФРИЧУ з боку спецпідрозділу Департаменту виконання покарань.

Про це заявив народний депутат Валерій БОНДИК, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, коментуючи вчорашні події в клініці навколо екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

«Ми вважаємо, що вчорашній інцидент у клініці «Борис» вимагає негайного парламентського розслідування. Партія регіонів ініціюватиме створення парламентської слідчої комісії за фактом нападу на народних депутатів і спричинення тілесних ушкоджень Нестору ШУФРИЧУ з боку спецпідрозділу Департаменту виконання покарань, яке виражалося в тому, що під час переміщення автомобіля він був опущений на ногу ШУФРИЧА», - заявив В.БОНДИК.

У свою чергу прес-секретар Н.ШУФРИЧА Мила ЩЕРБАНЬ повідомила УНІАН, що Н.ШУФРИЧ знаходиться в клініці «Борис», де йому роблять рентген ноги. «На даний момент невідомо, перелом ноги в нього чи тріщина», - сказала прес-секретар.

Разом з тим В.БОНДИК заявив, що в Партії регіонів не виключають, що розгляд питання у справі М.РУДЬКОВСЬКОГО «може перейти в іншу площину, а саме - як розгляд питання у справі нападу на народних депутатів від Партії регіонів».

«Ми вважаємо, що дії керівництва слідчого ізолятора підлягають правовій оцінці аж до порушення кримінальної справи стосовно начальника СІЗО полковника Олександра БАЛДУКА за перевищення влади і посадових повноважень у зв`язку з тим, що він відмовився розглянути вказівку прокурора про знаходження заарештованого, ще навіть не підсудного Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, для підготовки до операції в умовах клініки «Борис», - заявив В.БОНДИК.

Як повідомлялося, в столичній приватній клініці, куди 15 лютого привезли екс-міністра транспорту Миколу РУДЬКОВСЬКОГО, сталася бійка.

За попередніми даними, в ній брали участь співробітники служби виконання покарань, які конвоювали М.РУДЬКОВСЬКОГО, і депутати від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ, Володимир СІВКОВІЧ і Владислав ЛУК’ЯНОВ.

Причиною бійки стала спроба служби виконання покарань забрати М.РУДЬКОВСЬКОГО в СІЗО. Депутати наполягали на тому, щоб екс-міністр залишився в лікарні.

Близько 10-ї вечора М.РУДЬКОВСЬКОГО все ж таки відвезли в СІЗО.