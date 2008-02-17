Сценарій від Сироти: у парламенті буде бійка

Народний депутат від Блоку Литвина Михайло Сирота сумнівається в проведенні позачергових виборів парламенту.

В інтерв`ю Радіо Свобода, він заявив, що подібні негативні прогнози робляться з метою руйнування суспільної свідомості, введення суспільства в постійний стрес для легшого маніпулювання свідомістю громадян.

«А реальний сценарій буде таким: у парламенті буде бійка, але потихеньку вони будуть домовлятися, і епізодично буде усе більше й більше ефективно працювати парламент за багатьма законами; перевиборів не буде, і наступними виборами будуть президентські вибори», – зазначив Михайло Сирота.

Крім того, на його думку, зміни до Конституції внесе парламент, без будь-яких референдумів, але після президентських виборів.