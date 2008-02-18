Стежку з Нашої України для Балоги прокладав Кріль

Голова Секретаріату Президента Віктор Балога має намір створити політичну силу з центристською ідеологією, на яку зможе покластися президент Віктор Ющенко. До участі в проекті вже запрошені кілька партійних лідерів, зокрема членів блоку "Наша Україна–Народна Самооборона", пише Комерсант-Україна.

Нагадаємо, що у п`ятницю Балога заявив про свій вихід з партії «Народний союз «Наша Україна».

За інформацією видання, глава СП дійсно має намір створити центристську партію, але не з "нуля", а на базі кількох існуючих політичних сил. Зокрема, запрошення до співпраці отримав голова УРП "Собор" Анатолій Матвієнко, який має перший порядковий номер серед всіх зареєстрованих українських партій. Пан Матвієнко попросив якийсь час на роздуми, пише Комерсант. Заступник глави фракції НУНС Тарас Стецьків вважає, що приклад Віктора Балоги наслідують небагато лдей: "Я не думаю, що у Балоги виявиться багато послідовників. До того ж, поки незрозуміло, куди йти".

Інтригу навколо вчинку Віктора Балоги підсилила заява голови Народного руху Бориса Тарасюка. Виступаючи в ефірі "П`ятого каналу" він повідомив, що партія, заради якої глава СП покинув ряди "Нашої України", називатиметься "Гартом". "Її структури в явочному порядку вже створюються. І я не виключаю, що ця партія себе презентуватиме як нова політична опора президента", - заявив пан Тарасюк.

Поки точно відомо, повідомляє видання, що громадська організація "Гарт" дійсно існує і до її створення має відношення народний депутат фракції НУНС, близький друг пана Балоги Ігор Кріль. Проте поки говорити про новий політичний проект на базі цієї організації пан Кріль відмовляється.