Регіонали готові розблокувати роботу ВР у четвер, але за умови

Фракція Партії регіонів готова у четвер, 21 лютого, розблокувати роботу Верховної Ради, якщо буде знайдено спільну позицію щодо НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що його фракція наполягає на тому, аби усі дії щодо вступу України до НАТО відбувалися після всеукраїнського референдуму, а сам референдум необхідно провести у квітні цього року.

Водночас О.ЄФРЕМОВ наголосив, що депутати від Партії регіонів завтра прийдуть до сесійної зали парламенту. «Ми будемо завтра і будемо післязавтра, але у нас прийнято чітке рішення про блокування роботи ВР», - сказав він.

При цьому депутат спростував усі звинувачення з боку коаліції у тому, що Партія регіонів добивається проведення позачергових виборів. «Ми не прихильники розпуску парламенту, і якщо Президент піде на цей крок, то він підтвердить недієздатність коаліції», - сказав О.ЄФРЕМОВ.