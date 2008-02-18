Регіонали відхрестилися від ”скандалу” з Балогою
13:35, 18 лютого 2008Політика
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Кажуть, коаліція сама впорається
Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ називає "значним скандалом" вихід глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з партії «Народний Союз Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
В той же час О.ЄФРЕМОВ зазначив, що події, які відбуваються всередині коаліції, не є проблемами Партії регіонів. «Ми не ставимо собі за мету втручатися в інтереси коаліції», - сказав він.
При цьому О.ЄФРЕМОВ наголосив, що і без втручання Партії регіонів видно, що коаліція через значні протиріччя не може існувати. «Вихід БАЛОГИ – це скандал, але це не наш скандал», - сказав він.
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